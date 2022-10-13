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Жителей Калужской области обязали заранее предупреждать о запуске дронов

Калужский губернатор: жители должны будут предупреждать власти перед запуском дронов
Владельцы беспилотников в Калужской области должны будут заранее уведомлять власти о планируемых запусках, чтобы «облегчить работу структур, обеспечивающих безопасность». Накануне власти заявили о сбитом неопознанном дроне
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Жители Калужской области, у которых есть беспилотники, должны будут заранее, не позже чем за сутки, предупреждать дежурные службы силовых структур о запланированных запусках дронов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Это нужно для того, чтобы облегчить работу структур, обеспечивающих безопасность воздушного пространства региона», — заявил он.

Шапша напомнил, что накануне на юге области силы противовоздушной обороны сбили неопознанный беспилотник. Обломки дрона упали в безлюдной местности, по данным властей, никто не пострадал, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Неделей ранее беспилотник упал на военном аэродроме Шайковка на западе региона. Там дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк. По данным властей, инфраструктура аэродрома и техника на нем не пострадали.

Калужская область на юге граничит с Брянской, а та, в свою очередь, — с Украиной. С начала боевых действий 24 февраля брянские власти региона не раз сообщали об обстрелах и сбитых украинских беспилотниках.

В июле власти Курской области, также граничащей с Украиной, призвали жителей отказаться от использования беспилотников в бытовых целях. Губернатор Роман Старовойт заявил, что, «учитывая текущую ситуацию», все дроны принудительно сажают и затем проверяют, и аппараты могут сломаться.

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