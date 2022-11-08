В пятом российском регионе запретили запускать беспилотники

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На территории Рязанской области запретили запускать любые беспилотники, кроме используемых властями. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Павел Малков, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Эта мера введена в связи с усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в условиях режима повышенной готовности. Он действует с 19 октября, согласно указу президента России, на определенных территориях ЦФО, включая Рязанскую область», — говорится в сообщении.

Речь идет об указе президента Владимира Путина о введении в ряде регионов России нескольких уровней реагирования. Так, в граничащих с Украиной областях действует режим среднего уровня реагирования, а в других регионах Центрального и Южного федеральных округов введен уровень повышенной готовности. В присоединенных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение, а в остальных субъектах России — уровень базовой готовности.

Уровень повышенной готовности предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи.

Ранее использовать беспилотники запретили еще в нескольких российских регионах: власти Крыма решили это сделать в конце августа, в Нижегородской, Саратовской и Тульской областях запретили запуск дронов после введения уровней реагирования.

Кроме того, жителям Курской области еще в июле «настоятельно рекомендовали» не запускать беспилотники в бытовых целях, предупредив, что их будут принудительно сажать для проверки. А жителей Калужской области обязали не позднее чем за сутки предупреждать о запуске дронов.