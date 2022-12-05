Минобороны сообщило об атаке украинских дронов на аэродромы России

Минобороны: трое военных погибли при попытке атаки Украины на аэродромы в России

Украинские беспилотники атаковали аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Погибли трое военнослужащих, четверо пострадали, заявили в Минобороны

Украина предприняла попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области, сообщили в Минобороны России. Погибли трое военнослужащих технического состава, отмечается в сообщении.

«Утром 5 декабря т.г. киевским режимом, в целях выведения из строя российских самолетов Дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» Саратовской области», — сообщили в ведомстве.

Там указали, что украинские беспилотники был перехвачены средствами ПВО. Обломки упавших дронов повредили обшивку корпуса двух самолетов. «Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения», — сообщили в Минобороны, не уточняя, на каком именно аэродроме.

Еще четверо военнослужащих получили ранения, их доставили в медучреждения и оказали всю необходимую помощь, говорится в сообщении.

Произошедшее в Минобороны назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской Дальней авиации». Там добавили, что в 15:00 мск российские силы нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — заявили в министерстве, добавив, что это позволило нарушить переброску резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Утром 5 декабря ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили о загоревшемся на аэродроме под Рязанью бензовозе. Три человека погибли и шесть пострадали, говорил собеседник «РИА Новости», который также указывал, что в результате возгорания и взрыва бензовоза получил повреждения самолет.

Тем же утром о звуках взрывов и вспышке в районе авиабазы в Саратовской области сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на очевидцев в Энгельсе. Саратовский губернатор Роман Бусаргин отмечал, что в жилых районах города «никаких чрезвычайных происшествий не произошло». При этом он добавил, что информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о взрывах. «Лучше обратиться в Министерство обороны», — указывал представитель Кремля.

В конце октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Все дроны были уничтожены, сообщали в Минобороны России. Власти Крыма сообщали об отсутствии пострадавших.