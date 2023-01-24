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Два человека пострадали при атаке беспилотника в Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт.

С начала военного конфликта на Украине Курская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам. В области действует желтый уровень террористической опасности, который постоянно продлевают (последний раз — до 4 февраля). В октябре президент Владимир Путин ввел в Курской области и еще семи субъектах средний уровень реагирования.

23 января под обстрел ВСУ попало село Волфино в Курской области, в результате чего этот населенный пункт и еще одно село и два поселка оказались обесточены.

Два человека пострадали при атаке беспилотника в Курской области
Два человека пострадали при атаке беспилотника в Курской области

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел
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