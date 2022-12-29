Саратовский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в Энгельсском районе

Роман Бусаргин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Системы ПВО сбили в Энгельсском районе беспилотник, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«В результате падения осколков повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали», — написал Бусаргин.

Он также указал, что информация об эвакуации детских садов не соответствует действительности, дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

Ранее 29 декабря Бусаргин заявил, что в Энгельсском районе уничтожили «неопознанный объект».

В ночь на 26 декабря российская ПВО сбила на малой высоте украинский беспилотник при подлете к военному аэродрому Энгельс, сообщали в Минобороны. В результате падения осколков погибли трое российских военных, авиационная техника повреждений не получила.

В начале декабря Минобороны сообщало об атаке украинских реактивных дронов на аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской. Беспилотники были перехвачены силами противовоздушной обороны, их упавшие обломки повредили обшивку корпуса двух самолетов, погибли трое военных. В ведомстве произошедшее назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации».