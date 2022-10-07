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На военном аэродроме в Калужской области упал беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника на аэродроме
Предположительно, аппарат прилетел со стороны границы. Никто не пострадал; инфраструктура аэродрома и находящаяся на нем техника не повреждены
Владислав Шапша
Владислав Шапша (Фото: shapsha / VK)

На военном аэродроме «Шайковка» в Калужской области произошел взрыв, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», — пояснил губернатор.

Никто не пострадал, инфраструктура аэродрома и техника на нем не повреждены, угрозы работе нет, добавил Шапша. Следственно-оперативная группа на месте устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Телеграм-канал Baza писал, что беспилотник взорвался над взлетно-посадочной полосой.

Аэродром «Шайковка» находится в западной части Калужской области. Там дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Калужская область взрыв беспилотник
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