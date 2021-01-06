Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
Что известно к 00.00 мск
- Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания Конгресса США на протесты из-за результатов выборов в США. Они устроили потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении.
- Позже протестующие прорвались в здание Конгресса и сорвали заседание парламента США, на котором должны были утверждать итоги президентских выборов. Полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа.
- Пл данным CNN, несколько полицейских получили ранения. Ранена и одна из прорвавшихся в здание сторонниц Трампа
- Вице-президента США Майка Пенса и спикера палаты представителей Ненси Пелоси эвакуировали из здания Конгресса.
- Действующий президент США Дональд Трамп обратился к протестующим и попросил их протестовать мирно.
- Власти Вирджинии и Мэриленда отправили военных на помощь охране Конгресса
В среду, 6 января, Конгресс США должен был утвердить итоги выборов президента США. Ранее результаты огласила коллегия выборщиков. Согласно им, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена поддержали 302 выборщика, Трампа — 232 человека. Для победы достаточно голосов 270 выборщиков. Трамп неоднократно пытался обжаловать результаты голосования в отдельных штатах.
Как должны были развиваться события
По закону, члены обеих палат американского конгресса (сенат и палата представителей) должны собраться на заседание 6 января и утвердить результаты выборов. Сессия должна была начаться в час дня по местному времени (21:00 по московскому). Председательствует на этом заседании вице-президент США, который также является председателем сената, именно он должен был назвать имя следующего президента страны. Однако с присутствием Майка Пенса возникли проблемы.
По плану, бумаги с результаты выборов от каждого из 50 штатов и от столичного округа Колумбия приносят в зал палаты представителей в шкатулках из красного дерева. Представители от обеих партий, Республиканской и Демократической, вслух зачитывают результаты. После оглашения результатов, любой член конгресса может взять слово и заявить о своем несогласии с результатом, для того, чтобы жалобы были рассмотрены, они должны быть поданы в письменной форме. В случае получения письменных возражений, конгрессмены расходятся по своим палатам, где обсуждают поданные возражения и голосуют. Необходимо большинство голосов для того, чтобы результат был оспорен.