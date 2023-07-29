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Военные Украины сообщили об использовании ракет из КНДР

FT: украинская армия применила ракеты из Северной Кореи
Сюжет
Военная операция на Украине
Северокорейские снаряды ненадежны, отмечают украинские артиллеристы. Достоверной информации, откуда Киев мог получить эти боеприпасы, нет. США в декабре сообщали о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер», Москва это отрицала
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинская артиллерия применила для ударов по российским позициям боеприпасы, произведенные в Северной Корее, пишет Financial Times.

Украинские военные, однако, критикуют северокорейские снаряды из-за их относительно высокой ненадежности: боеприпасы дают осечку или не взрываются, сообщил изданию один из артиллеристов. Он добавил, что из-за нехватки приходится использовать и эти боеприпасы, так как «нужна каждая ракета, которую мы можем достать».

Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах. Другой украинский военнослужащий сообщил, что артиллеристы отходили подальше от ракетной установки «Град» во время стрельбы, поскольку снаряды были «очень ненадежны и иногда совершали безумные поступки».

Опрошенные FT артиллеристы не прояснили, откуда у Украины северокорейские ракеты. Они лишь рассказали, что боеприпасы были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. В украинском Минобороны предположили, что северокорейские ракеты могли быть трофейными, однако не стали утверждать это однозначно.

Власти США в конце прошлого года заявили о передаче Северной Кореей вооружения в распоряжение ЧВК «Вагнер». Российский МИД тогда отверг обвинения Вашингтона, назвав их «ложью от начала до конца». «Россия способна решить задачи специальной военной операции на Украине, не прибегая к военным поставкам из КНДР», — настаивал посол в КНДР Александр Мацегора. «Сплетнями и домыслами» называл информацию американских властей и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В середине июля президент Владимир Путин сказал, что Северная Корея «твердо поддерживает» военную операцию России. «Солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивает нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», — рассказывал он.

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