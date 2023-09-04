Шойгу допустил совместные учения с КНДР

Россия может проводить учения со всеми своими соседями, и КНДР не является исключением, пояснил министр. Ранее о предложении России провести учения с Северной Кореей и Китаем сообщила южнокорейская разведка

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Россия может провести военные учения вместе с КНДР, сообщил министр обороны Сергей Шойгу журналистам в Сочи, где прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает корреспондент РБК.

«Мы обсуждаем со всеми это, в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи», — сказал он. Шойгу добавил, что «с соседями лучше жить в мире и согласии, тем более с таким соседом, с которыми нас связывает в общем довольно много, по истории, по жизни».

О том, что Россия и КНДР могут провести совместные учения, ранее сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. По его данным, Москва предложила провести морские маневры с участием Китая, инициативу Шойгу озвучил на переговорах один на один с лидером КНРД Ким Чен Ыном.

Визит Шойгу в Северную Корею состоялся в конце июля, там российский министр принял участие в мероприятиях в честь 70-летней годовщины окончания Корейской войны, посетил выставку военной техники, праздничный концерт, встретился с Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента России Владимира Путина.