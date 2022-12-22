Белый дом заявил о приобретении группой Вагнера оружия в КНДР

Представитель Совета национальной безопасности США назвал приобретение оружия у Северной Кореи нарушением резолюции Совбеза ООН. В Москве ранее неоднократно называли подобные сообщения ложью

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Координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил агентству Reuters, что в Вашингтоне обеспокоены поставками оружия из КНДР группе Вагнера. Тем самым он подтвердил сообщения о том, что США подозревают Пхеньян в связях с российской ЧВК.

Кирби назвал поставки северокорейского оружия прямым нарушением резолюции Совета безопасности ООН и пообещал новые санкции в отношении группы Вагнера.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщило, что боеприпасы были куплены в КНДР в прошлом месяце и доставлены в Россию. По данным американской разведки, объем поставок не столь велик, чтобы серьезно повлиять на ход военных действий, однако в США опасаются, что этот канал продолжит действовать и дальше.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления Кирби, который тогда сообщил об отправке из КНДР значительной партии артиллерийских снарядов. «Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца», — сказала Захарова.

В сентябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства поставок из Ирана и КНДР или «расписаться в распространении недостоверной информации».