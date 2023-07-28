Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,5) Инвестиции, 27 июл, 16:59 Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 90,02 (-0,02) Инвестиции, 27 июл, 16:59
«Эксмо» решило развивать российские комиксы на фоне падения продаж Marvel Технологии и медиа, 07:00
Ким Чен Ын показал Шойгу межконтинентальные ракеты Политика, 06:46
Япония введет запрет на экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л Политика, 06:21
Бразилия отказала США в экстрадиции подозреваемого в шпионаже россиянина Политика, 06:13
На Курилах турист упал со скалы Общество, 05:38
Флот на учении отработал ракетную стрельбу по судну в Черном море Политика, 05:30
Антонов заявил, что от отношений между Россией и США остались «крохи» Политика, 05:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
У россиян в два раза вырос спрос на поездки в город в 50 км от Литвы Общество, 05:00
Трампу предъявили новые обвинения из-за хранения секретных документов Политика, 04:58
В Подмосковье избили мужчину, бросившего бутылку в сторону детей Общество, 04:37
Собянин заявил об отбитой атаке «вражеского беспилотника» Политика, 04:11
Захарова обвинила Запад в угрозах странам Африки из-за связей с Россией Политика, 04:04
Bloomberg назвал остров, на котором европейцы спасаются от жары Общество, 03:39
Кишечную инфекцию нашли у 20 детей в лагере «Юность» в Удмуртии Общество, 03:28
Политика ,  
0 

Ким Чен Ын показал Шойгу межконтинентальные ракеты

Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне показал Шойгу межконтинентальные ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу посмотрели в Пхеньяне парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

На параде были представлены межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18». Также были продемонстрированы полеты новейших военных и разведывательных беспилотников.

В ходе своего визита в Пхеньян Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения, воздвигнутому в знак благодарности советским военным, погибшим при освобождении Кореи в 1945 году, и провел переговоры с Ким Чен Ыном. «Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», — сказал глава российского Минобороны.

Радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от президента России Владимира Путина. «Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок», — говорится в сообщении. Что это за подарок, не уточняется.

Северная Корея впервые испытала твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18» в апреле. Запуском руководил Ким Чен Ын. Он заявил, что ракета повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара» и позволит «кардинальным образом перестроить состав стратегических сил сдерживания».

После запуска Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. В учениях участвовали три эсминца, оснащенных системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Военным поручили отработать процедуру обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером цели в виде баллистической ракеты.

Читайте на РБК Pro
Когда и почему ждать роста цен на золото
Налоговая обнаружила разрыв по НДС в вашей компании: что делать
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
«Я управляю авианосцем во время шторма»: CEO Morgan Stanley — о стратегии
Теги
Персоны
Ким Чен Ын Северная Корея Сергей Шойгу баллистическая ракета
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Минобороны раскрыло темы разговора Шойгу и Ким Чен Ына
Политика
Шойгу и Ким Чен Ын посетили выставку оружия и концерт
Политика
Шойгу встретился с Ким Чен Ыном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter