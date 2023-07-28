Ким Чен Ын показал Шойгу межконтинентальные ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу посмотрели в Пхеньяне парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

На параде были представлены межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18». Также были продемонстрированы полеты новейших военных и разведывательных беспилотников.

В ходе своего визита в Пхеньян Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения, воздвигнутому в знак благодарности советским военным, погибшим при освобождении Кореи в 1945 году, и провел переговоры с Ким Чен Ыном. «Корейская Народно-Демократическая Республика — важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества», — сказал глава российского Минобороны.

Радиостанция «Голос Кореи» сообщила, что Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от президента России Владимира Путина. «Ким Чен Ын выразил благодарность за то, что президент Путин прислал знаменательный подарок», — говорится в сообщении. Что это за подарок, не уточняется.

Северная Корея впервые испытала твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18» в апреле. Запуском руководил Ким Чен Ын. Он заявил, что ракета повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара» и позволит «кардинальным образом перестроить состав стратегических сил сдерживания».

После запуска Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. В учениях участвовали три эсминца, оснащенных системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago. Военным поручили отработать процедуру обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером цели в виде баллистической ракеты.