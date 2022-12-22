Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
ЕС утвердил потолок цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу кубометров Политика, 00:11
Эксперты назвали регионы с самой высокой долей расходов на ипотеку Недвижимость, 00:10
Страховщики оценили спрос на военные риски и зарубежные полисы Финансы, 00:00
Пригожин назвал домыслами слова Кирби о поставках КНДР оружия ЧВК Вагнера Политика, 22 дек, 23:53
УЕФА ослабит санкции в отношении российского футбола Спорт, 22 дек, 23:30
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 22 дек, 23:29
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Раненого в Донецке Рогозина отправят на лечение в Москву Политика, 22 дек, 23:00
МИД заявил о невыполнении меморандума России и ООН об экспорте зерна Политика, 22 дек, 22:59
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 22 дек, 22:45
Сенат США утвердил поправку о конфискации активов России в пользу Киева Политика, 22 дек, 22:33
МИД Ирана осудил обвинения Зеленского в поставках вооружения России Политика, 22 дек, 22:28
Белый дом напомнил об условии для переговоров Байдена с Путиным Политика, 22 дек, 22:17
МВФ разрешил Киеву напечатать ₴50 млрд при дефиците финансирования извне Экономика, 22 дек, 22:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин назвал домыслами слова Кирби о поставках КНДР оружия ЧВК Вагнера

Евгений Пригожин назвал домыслами слова Кирби о поставках КНДР оружия ЧВК Вагнера
КНДР давно не поставляет никакого оружия в Россию и не предпринимала никаких попыток, заявил основатель ЧВК. Ранее в Белом доме заявили об опасениях по поводу поставок вооружений ЧВК Вагнера со стороны Пхеньяна

КНДР давно не поставляет никаких вооружений в Россию и не предпринимала никаких попыток, слова координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби по поводу таких поставок — домыслы, заявил бизнесмен, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Его комментарий в ответ на вопрос РБК опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — говорится в нем.

При этом Пригожин отметил, что ЧВК Вагнера покупает «достаточно много» американского оружия и его юристы будут добиваться отмены ограничений Соединенных Штатов в отношении поставок оружия ЧВК. «Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — заверил он.

Ранее Кирби заявил Reuters, что США обеспокоены поставками оружия ЧВК Вагнера со стороны Северной Кореи, назвав это прямым нарушением резолюции Совета безопасности ООН и пригрозив новыми санкциями против ЧВК. До этого агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщило, что боеприпасы были куплены в КНДР в прошлом месяце и отправлены в Россию.

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг заявила, что у нее нет информации о подобных поставках из КНДР в Россию.

В начале ноября Кирби говорил CNN, что Пхеньян осенью передал Москве значительные партии артиллерийских снарядов. По сведениям американской разведки, КНДР направляла в Россию боеприпасы под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. В Северной Кореи расценили эти данные «как часть враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене» со стороны Вашингтона. Страна никогда не поставляла в Россию оружие и не собирается этого делать, утверждали в Министерстве национальной обороны КНДР.

Читайте на РБК Pro
Как в «Крике» Мунка: пять трендов дизайна 2022 года
Вас просят помочь. В каких случаях лучше отказать
Глава АКРА — РБК: «Не все богатые россияне хотят вывести деньги на Запад»
Что будет с курсом доллара к основным мировым валютам в 2023 году

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ложью слова представителя Белого дома. «Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца», — сказала Захарова.

Минторг США ужесточил санкции против ЧВК Вагнера, сообщал ранее Reuters. ЧВК получила статус «конечного военного пользователя», что исключает поставки ей ряда технологий и товаров, произведенных где-либо с использованием американского оборудования.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Евгений Пригожин ЧВК Вагнера поставки оружия КНДР
Материалы по теме
Навальный рассказал о приезде Пригожина в его колонию
Политика
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте
Политика
Директора музея в Екатеринбурге вызвали в полицию после письма Пригожина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter