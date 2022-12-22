Пригожин назвал домыслами слова Кирби о поставках КНДР оружия ЧВК Вагнера

КНДР давно не поставляет никакого оружия в Россию и не предпринимала никаких попыток, заявил основатель ЧВК. Ранее в Белом доме заявили об опасениях по поводу поставок вооружений ЧВК Вагнера со стороны Пхеньяна

КНДР давно не поставляет никаких вооружений в Россию и не предпринимала никаких попыток, слова координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби по поводу таких поставок — домыслы, заявил бизнесмен, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Его комментарий в ответ на вопрос РБК опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«К сожалению, господин Кирби делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах. Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — говорится в нем.

При этом Пригожин отметил, что ЧВК Вагнера покупает «достаточно много» американского оружия и его юристы будут добиваться отмены ограничений Соединенных Штатов в отношении поставок оружия ЧВК. «Мы считаем данные ограничения абсолютно несправедливыми, в связи с тем, что ЧВК «Вагнер» при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила», — заверил он.

Ранее Кирби заявил Reuters, что США обеспокоены поставками оружия ЧВК Вагнера со стороны Северной Кореи, назвав это прямым нарушением резолюции Совета безопасности ООН и пригрозив новыми санкциями против ЧВК. До этого агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщило, что боеприпасы были куплены в КНДР в прошлом месяце и отправлены в Россию.

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг заявила, что у нее нет информации о подобных поставках из КНДР в Россию.

В начале ноября Кирби говорил CNN, что Пхеньян осенью передал Москве значительные партии артиллерийских снарядов. По сведениям американской разведки, КНДР направляла в Россию боеприпасы под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. В Северной Кореи расценили эти данные «как часть враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене» со стороны Вашингтона. Страна никогда не поставляла в Россию оружие и не собирается этого делать, утверждали в Министерстве национальной обороны КНДР.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала ложью слова представителя Белого дома. «Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца», — сказала Захарова.

Минторг США ужесточил санкции против ЧВК Вагнера, сообщал ранее Reuters. ЧВК получила статус «конечного военного пользователя», что исключает поставки ей ряда технологий и товаров, произведенных где-либо с использованием американского оборудования.