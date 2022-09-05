До 25 лет. Самые строгие приговоры за государственную измену в России

Журналисту Ивану Сафронову по обвинению в госизмене вынесли один из самых суровых приговоров — 22 года колонии. Кого еще в России за последние 20 лет приговаривали к длительным срокам заключения за измену родине — в материале РБК

Иван Сафронов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена) предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет заключения. Суд может назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам. Это произошло и в деле Ивана Сафронова. «Суд назначил больше, потому что он [Сафронов] обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. Затем окончательный срок суд определил путем частичного или полного сложения», — объяснил приговор юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале. После задержания Сафронова в 2020 году журналисты провели серию одиночных пикетов, требуя освободить коллегу. Личные поручительства за Сафронова к сентябрю 2020 года подписали более 140 человек, включая главного редактора РБК Петра Канаева, главного редактора Meduza (издание включено в реестр иноагентов) Ивана Колпакова и главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова. Многие общественные и культурные деятели поддержали журналиста. После приговора Сафронову снять обвинения с него и освободить призвали в Евросоюзе. Сафронов свою вину отрицает, от дважды предложенной ему сделки со следствием отказался. Он уверен, что уголовное преследование связано с журналистской работой, и в последнем слове назвал обвинения в свой адрес абсурдом. Защита журналиста заявила, что обжалует приговор.

Самые строгие приговоры по обвинению в госизмене

В 2002 году Мосгорсуд заочно приговорил бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина к 15 годам лишения свободы за государственную измену в пользу США.

лишения свободы за государственную измену в пользу США. В 2003 году суд Московского военного округа приговорил бывшего замначальника первого отдела управления контрразведки СВР Александра Запорожского к 18 годам заключения за госизмену и шпионаж в пользу США.

заключения за госизмену и шпионаж в пользу США. В 2004 году Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Игоря Сутягина. Его обвиняли в передаче США информации, содержащей гостайну.

лишения свободы в колонии строгого режима сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Игоря Сутягина. Его обвиняли в передаче США информации, содержащей гостайну. В том же 2004 году красноярского физика Валентина Данилова приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2005 года Верховный суд сократил ему срок на год — до 13 лет. Данилова обвиняли в госизмене в пользу Китая.