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Дело Ивана Сафронова ,  

До 25 лет. Самые строгие приговоры за государственную измену в России

Журналисту Ивану Сафронову по обвинению в госизмене вынесли один из самых суровых приговоров — 22 года колонии. Кого еще в России за последние 20 лет приговаривали к длительным срокам заключения за измену родине — в материале РБК
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена) предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет заключения. Суд может назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам. Это произошло и в деле Ивана Сафронова.

«Суд назначил больше, потому что он [Сафронов] обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. Затем окончательный срок суд определил путем частичного или полного сложения», — объяснил приговор юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

После задержания Сафронова в 2020 году журналисты провели серию одиночных пикетов, требуя освободить коллегу. Личные поручительства за Сафронова к сентябрю 2020 года подписали более 140 человек, включая главного редактора РБК Петра Канаева, главного редактора Meduza (издание включено в реестр иноагентов) Ивана Колпакова и главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова. Многие общественные и культурные деятели поддержали журналиста. После приговора Сафронову снять обвинения с него и освободить призвали в Евросоюзе.

Сафронов свою вину отрицает, от дважды предложенной ему сделки со следствием отказался. Он уверен, что уголовное преследование связано с журналистской работой, и в последнем слове назвал обвинения в свой адрес абсурдом. Защита журналиста заявила, что обжалует приговор.

Как Иван Сафронов выслушал свой приговор. Видео
Общество

Самые строгие приговоры по обвинению в госизмене

  • В 2002 году Мосгорсуд заочно приговорил бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина к 15 годам лишения свободы за государственную измену в пользу США.
  • В 2003 году суд Московского военного округа приговорил бывшего замначальника первого отдела управления контрразведки СВР Александра Запорожского к 18 годам заключения за госизмену и шпионаж в пользу США.
  • В 2004 году Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Игоря Сутягина. Его обвиняли в передаче США информации, содержащей гостайну.
  • В том же 2004 году красноярского физика Валентина Данилова приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2005 года Верховный суд сократил ему срок на год — до 13 лет. Данилова обвиняли в госизмене в пользу Китая.

«Не сдамся» и «маме привет»: письма Ивана Сафронова семье и друзьям
Фотогалерея 
Иван Сафронов

  • В 2006 году суд признал виновным в госизмене в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году он был помилован Владимиром Путиным и передан Великобритании в рамках обмена.
  • В 2011 году осудили за госизмену бывшего полковника СВР Александра Потеева, заочно приговорив его к 25 годам за передачу США данных о группе российских агентов, в том числе об Анне Чапман.
  • В 2012 году два профессора Балтийского государственного технического университета «Военмех» Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев по делу о госизмене в пользу Китая получили 12 и 12 с половиной лет колонии строгого режима соответственно.
  • В 2015 году бывшего полковника Вооруженных сил России Теймураза Алиева приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа в пользу Грузии.
  • В 2016 году сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимир Лапыгин был приговорен к семи годам колонии строгого режима за передачу информации Китаю.
  • Также в 2016 году бывшего офицера ФСБ и сотрудника отдела внешних связей РПЦ Евгения Петрина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за передачу американским спецслужбам стратегически важных данных.
  • В 2019 году 22 года колонии строгого режима получил бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов по обвинению в сотрудничестве с ФБР.

Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам в колонии строгого режима
Общество
Иван Сафронов

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Иван Сафронов приговор Мосгорсуд колония государственная измена уголовное дело обвинение журналист
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