До 25 лет. Самые строгие приговоры за государственную измену в России
Статья 275 Уголовного кодекса России (государственная измена) предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет заключения. Суд может назначить больший срок в случае, если подсудимый обвинялся по нескольким эпизодам. Это произошло и в деле Ивана Сафронова.
«Суд назначил больше, потому что он [Сафронов] обвинялся в двух эпизодах, наказание по каждому из которых назначается отдельно. Затем окончательный срок суд определил путем частичного или полного сложения», — объяснил приговор юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.
После задержания Сафронова в 2020 году журналисты провели серию одиночных пикетов, требуя освободить коллегу. Личные поручительства за Сафронова к сентябрю 2020 года подписали более 140 человек, включая главного редактора РБК Петра Канаева, главного редактора Meduza (издание включено в реестр иноагентов) Ивана Колпакова и главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова. Многие общественные и культурные деятели поддержали журналиста. После приговора Сафронову снять обвинения с него и освободить призвали в Евросоюзе.
Сафронов свою вину отрицает, от дважды предложенной ему сделки со следствием отказался. Он уверен, что уголовное преследование связано с журналистской работой, и в последнем слове назвал обвинения в свой адрес абсурдом. Защита журналиста заявила, что обжалует приговор.
Самые строгие приговоры по обвинению в госизмене
- В 2002 году Мосгорсуд заочно приговорил бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина к 15 годам лишения свободы за государственную измену в пользу США.
- В 2003 году суд Московского военного округа приговорил бывшего замначальника первого отдела управления контрразведки СВР Александра Запорожского к 18 годам заключения за госизмену и шпионаж в пользу США.
- В 2004 году Московский городской суд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима сотрудника Института США и Канады Российской академии наук Игоря Сутягина. Его обвиняли в передаче США информации, содержащей гостайну.
- В том же 2004 году красноярского физика Валентина Данилова приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2005 года Верховный суд сократил ему срок на год — до 13 лет. Данилова обвиняли в госизмене в пользу Китая.
- В 2006 году суд признал виновным в госизмене в пользу Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году он был помилован Владимиром Путиным и передан Великобритании в рамках обмена.
- В 2011 году осудили за госизмену бывшего полковника СВР Александра Потеева, заочно приговорив его к 25 годам за передачу США данных о группе российских агентов, в том числе об Анне Чапман.
- В 2012 году два профессора Балтийского государственного технического университета «Военмех» Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев по делу о госизмене в пользу Китая получили 12 и 12 с половиной лет колонии строгого режима соответственно.
- В 2015 году бывшего полковника Вооруженных сил России Теймураза Алиева приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа в пользу Грузии.
- В 2016 году сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимир Лапыгин был приговорен к семи годам колонии строгого режима за передачу информации Китаю.
- Также в 2016 году бывшего офицера ФСБ и сотрудника отдела внешних связей РПЦ Евгения Петрина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за передачу американским спецслужбам стратегически важных данных.
- В 2019 году 22 года колонии строгого режима получил бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов по обвинению в сотрудничестве с ФБР.