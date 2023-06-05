Минобороны предложило оповещать мобилизованных о призыве по СМС

Предложение должно «сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество». Уведомлять о получении повестки предлагается не только по СМС, но и в личном кабинете налогоплательщика

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Минобороны разработало проект постановления, по которому предлагается оповещать россиян о призыве по мобилизации через рассылку по СМС. Сообщение должно прийти на номер, указанный на портале Госуслуг.

В документе говорится, что обычная повестка будет продублирована в электронном виде «в личные кабинеты граждан в общедоступный реестр направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток». Уведомлять о направлении повесток предлагается в личном кабинете на Госуслугах, личном кабинете налогоплательщика и по СМС.

В пояснительной записке говорится, что проект призван «установить порядок вручения повестки о сроках начала исполнения гражданами Российской Федерации обязанностей по мобилизации, в том числе в электронной форме». Изменения, которые предлагает внести Минобороны, должны «сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество».

Как будет работать электронная повестка в военкомат. Что важно знать Политика

В апреле в России приняли закон об электронных повестках для военнообязанных, который предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с ее дублированием в электронной и ограничения для тех, кто не пришел по ней в военкомат. Среди них — запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Каратполов говорил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Если у призываемого нет аккаунта на Госуслугах, то он получит повестку традиционным способом. Таким образом, электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

В Минобороны заявляли, что цель создания реестра — «упрощение взаимодействия» военкоматов с россиянами; ведомство пообещало, что «веерные рассылки» электронных повесток призывникам устраивать не будут. В Кремле говорили, что закон направлен на «исправление бардака». По оценке Минцифры, в полном объеме реестр заработает не раньше осеннего призыва на срочную службу (обычно проходит с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году осенний призыв начался на месяц позже из-за частичной мобилизации).

После принятия закона об электронных повестках Минобороны предложило разрешить ставить людей на воинский учет и снимать с него без личной явки в военный комиссариат. Предполагается, что уведомлять об этом будут через порталы государственных и муниципальных услуг.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении призыва и выполнении задания по призыву 300 тыс. человек. Указа главы государства о завершении мобилизации не было. Сам Путин говорил, что «не задумывался над этим» и обещал посоветоваться с юристами о необходимости такого документа. В Кремле неоднократно заявляли, что новая волна мобилизации не обсуждается.