Дмитрий Песков: в Кремле не ведется разговоров о «второй волне» мобилизации

В Кремле сообщили, что разговоров о новой волне мобилизации «не ведется»

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай не исключил второй волны мобилизации «для отражения контрнаступления ВСУ»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Разговоров о «второй волне» мобилизации в Кремле не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии для SHOT.

Так он ответил на просьбу прокомментировать недавнее заявление депутата Госдумы Александра Бородая, который ранее не исключил второй волны мобилизации «для отражения контрнаступления ВСУ».

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября прошлого года. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении мобилизационного задания по набору 300 тыс. человек.

После этого российские власти неоднократно заявляли, что вторую волну мобилизации проводить не планируется. В частности, в конце марта об этом говорил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский, а 11 апреля это повторил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Песков в январе заявлял, что тему продолжения мобилизации «искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны». Он также предложил прислушаться к словам президента, который в начале декабря говорил, что факторы для дополнительной мобилизации отсутствуют.