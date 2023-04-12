Минцифры оценило сроки появления электронного реестра военнообязанных

Точные сроки запуска нового механизма учета и призыва на срочную службу пока неизвестны, однако технически систему можно будет запустить к осени

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Реестр военнообязанных можно будет запустить в полном объеме не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает «РИА Новости».

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объёме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — цитирует его слова агентство.

В ноябре 2022 года Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета» до 1 апреля 2024 года.

11 апреля Госдума приняла поправки, меняющие правила оповещения призывников, а также устанавливающие новые ограничения для тех, кто уклоняется от призыва в армию. Поправки в законодательство, в частности, подразумевают создание электронного реестра военнообязанных, появление электронных повесток, присылаемых через госуслуги, дистанционную постановку на учет в военкомате и так далее. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Для уклоняющихся от призыва поправками предусмотрен ряд «обеспечительных» мер. Если гражданин не выходит на связь, то он должен будет прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала. Если призывник вновь не явится, то через 20 дней он лишается возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты.

Передавать данные о гражданах в военкоматы для внесения в электронный реестр в соответствии с новыми поправками будут МВД (при переезде гражданина на новое место жительства и регистрации); Федеральная налоговая служба; органы дознания и следствия (при возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении стоящих на воинском учете); суды — при вынесении приговоров; фонд пенсионного и социального страхования; медицинские организации (данные о состоянии здоровья), Центральная избирательная комиссия (данные об участии в выборах, в том числе данные из регистра избирателей); университеты.