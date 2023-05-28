Что следует из нового разъяснения Верховного суда о сроках мобилизации

Призыв граждан по мобилизации может прекращаться без специального указа, после выполнения мобилизационных планов, указывают юристы. Однако, отмечают они, в указе был закрытый пункт и точно понять, насколько он был выполнен, нельзя

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Постановление пленума Верховного суда от 18 мая не устанавливает обязательства документально оформлять завершение мобилизации в России, считают опрошенные РБК юристы.

Верховный суд дал разъяснения по тому, как рассматривать дела о военных преступлениях, в том числе совершенных в период проведения мобилизации или действия военного положения, а также пояснил, что является военным временем, военными и боевыми действиями, вооруженным конфликтом. Кроме того, суд определил, что считается началом и окончанием мобилизации: «Периоды мобилизации (общей и частичной) или военного положения <...> начинаются с даты и времени начала действия мобилизации (военного положения), которые устанавливаются указом Президента Российской Федерации об объявлении мобилизации (о введении военного положения), и заканчиваются датой и временем отмены (прекращения действия) мобилизации (военного положения)».

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин отмечает, что Верховный суд не уточнил, как юридически должны быть оформлены дата и время отмены мобилизации, поскольку постановление пленума — это акт толкования судебной властью действующих правовых норм. Он по своей природе не может предписывать органам законодательной и исполнительной власти, как им следует юридически оформлять свои решения, отмечает юрист.

«Исходя из общих правил действия нормативно-правовых актов во времени, указ президента об объявлении частичной мобилизации может прекратить свое действие как в результате его прямой отмены, так и, например, в случаях истечения срока, на который этот акт был принят. В частности, Верховный суд разъясняет судам необходимость при установлении периодов мобилизации учитывать соответствующие положения ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997, — поясняет Добрынин. — В этом законе сказано, что призыв граждан на военную службу по мобилизации осуществляется в сроки, устанавливаемые мобилизационными планами Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований. Таким образом, если мобилизационные планы в установленные сроки были выполнены, о чем некоторое время назад докладывало военное руководство страны, призыв граждан может прекращаться без специальной отмены решения о начале мобилизации».

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго пояснил, что в законе о проведении мобилизации и мобилизационной подготовки нет четких положений об окончании мобилизации. «Такое положение дел является не очень хорошим. Дело в том, что с даты окончания мобилизации заканчиваются многие правовые последствия, в том числе и для тех преступлений, которые разъясняются данным постановлением пленума. Поэтому хотелось бы, чтобы законодатель более детально подошел к этому вопросу и регламентировал, что датой окончания мобилизации также является принятие президентом указа об окончании мобилизации (как в случае с ее началом — РБК)», — пояснил юрист. Это поможет правоохранительным органам лучше понимать, в рамках мобилизации произошло то или иное преступление или нет. Кроме того, граждане смогут четче определять, какие последствия их действий могут наступить в зависимости от того, продолжается мобилизация или нет.

На вопрос о том, понадобится ли новый указ президента в случае, если будет объявлен еще один призыв по мобилизации, Корчаго пояснил, что пока точно ответить на этот вопрос нельзя. Он напомнил, что в указе о мобилизации есть закрытый пункт № 7, в котором, как утверждали в Кремле, речь шла о количестве человек, которое планируется призвать (по словам представителя президента Дмитрия Пескова, там указано количество до 300 тыс. человек). Поскольку пункт не был раскрыт, судить о том, выполнен ли он, нельзя (в конце октября министр обороны Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину о выполнении задания по призыву в рамках мобилизации 300 тыс. человек).

«Если все положения указа были выполнены, то в случае новой мобилизации, скорее всего, будет выпущен новый указ. Если же в рамках предыдущего указа не все положения выполнены, то для того, чтобы восполнять какие-то недостачи, можно действовать в рамках предыдущего указа президента», — пояснил Корчаго.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября, а 28 октября Шойгу доложил Путину о завершении призыва в рамках мобилизации. Позже президент также говорил о завершении мобилизации. На вопрос о том, почему не был издан соответствующий указ, Путин отвечал, что «не задумывался над этим», но обещал посоветоваться с юристами. «Но она завершена, точка поставлена», — добавлял президент.

В дальнейшем Кремль призывал в вопросах окончания мобилизации ориентироваться на слова главы государства. Председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас утверждал, что «с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет». «Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», — отмечал Клишас.