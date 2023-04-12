Кремль назвал целью закона о повестках «исправление бардака»

Президент Владимир Путин, «разумеется, обладает информацией о сути этого закона» и как только тот поступит на подпись, глава государства его рассмотрит, сказал пресс-секретарь

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Закон об электронных повестках и реестре военнообязанных должен устранить бардак, который местами наблюдался после начала военной операции на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, закон принимался «в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме», «работали эксперты, было много разъяснений».

«Речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции, это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот закон призван этот бардак а) исправить, б) сделать современным, эффективным и удобным для граждан», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к поправкам.

На вопрос, почему закон так стремительно приняли, представитель Кремля ответил: «Сейчас все подобные документы, конечно, чрезвычайно важны», поэтому Госдума относится к ним как к «первоочередным срочным документам».

Он отметил, что президент Владимир Путин, «разумеется, обладает информацией о сути этого закона» и как только тот поступит на подпись, глава государства его рассмотрит.

Накануне Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об электронных повестках и едином реестре воинского учета. Согласно поправкам, повестки будут направляться в письменной форме, дублироваться в электронной и считаться врученными по истечении семи дней с даты размещения в реестре. Военнообязанные не смогут выехать из России с момента, когда повестка считается полученной. Для тех, кто не явится в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в ней, предусмотрены ограничения.

В числе возможных ограничений:

запрет на регистрацию в качестве ИП, а также в качестве самозанятого;

приостановка государственной регистрации недвижимости;

ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта;

отказ в получении кредитов, займов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК пояснил, что электронные повестки дублируют традиционные способы оповещения. Они будут отправляться через портал госуслуг тем призывникам, у кого есть личный кабинет. Ограничения для военнообязанных, не получивших повестку и не пришедших в военкомат, введут не сразу, а только если они не явятся и в следующий призыв, уточнил Картаполов. «Этот законопроект не только более либеральный по отношению к прежней системе воинского учета, но он еще и базируется на ответственности и сознательности каждого гражданина», — подчеркнул депутат. Он назвал службу в армии «священным долгом и почетной обязанностью», поэтому, убежден парламентарий, «как-то уклоняться от этого даже звучит нонсенсом».

Глава Минцифры Максут Шадаев допустил, что реестр военнообязанных появится в полном объеме не раньше очередной осенней призывной кампании.