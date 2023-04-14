В России создается Реестр воинского учета, а повестки военнообязанным помимо традиционных способов будут приходить и в электронной форме. Кремль заявил что изменения нужны для «исправления бардака»

Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно документу, создается Реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем.

Повестки после вступления закона в силу будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной, сохраняются прежние способы вручения — через работодателя или лично. В законе также говорится, что повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в Реестре повесток.

С наступлением момента, когда повестка считается врученной, ее адресату запретят выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на госуслугах.

Призывникам в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. В число возможных ограничений входят запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости; ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.

Минцифры, которое разрабатывает реестр, заявило, что база заработает не раньше осеннего призыва. Министр Максут Шадаев также говорил, что повестка на госуслугах придет в том случае, «если только пользователь сам не отключит эту функцию».

Госдума приняла закон о цифровом реестре военнообязанных и электронных повестках 11 апреля сразу во втором и третьем чтении, на следующий день его одобрил Совфед. Изменения в законодательство внесли через поправки к законопроекту, внесенному в Думу еще в начале 2018 года. Им планировалось менять правила оповещения граждан о необходимости явиться в военкомат в рамках призыва в армию.

Кремль заявил, что закон направлен на «исправление бардака». А отвечая на вопрос, почему документ был так скоро принят, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подобные документы, конечно, чрезвычайно важны», и Госдума относится к ним как к «первоочередным срочным документам». В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание, что документ вызвал в интернете большое число «бурных» комментариев и «нездоровые ажиотажные высказывания» из-за недоработки со стороны законодателей по его разъяснению.