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Песков назвал слухами сообщения о новой волне мобилизации с 18 января

Песков: 18 января Путин не будет объявлять о новой волне мобилизации или смены режима СВО
«Осторожно Media» пишет, что ранее ряд «провластных телеграм-каналов и блогеров» выдвинули предположения, что президент может объявить Украине полноценную войну либо новую волну мобилизации. «Это все слухи», — ответил Песков
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Президент Владимир Путин не будет объявлять о новой волне мобилизации или смене режима спецоперации 18 января, заявил телеграм-каналу «Осторожно Media» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так, на вопрос о том, что Путин завтра во время мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда может объявить полноценную войну Украине или продолжить мобилизацию, Песков заявил: «Это все слухи. Не слушайте их».

Как пишет «Осторожно Media», ранее ряд «провластных телеграм-каналов и блогеров» выдвинули предположения, что президент 18 января может объявить Украине полноценную войну либо сменить статус СВО на контртеррористическую операцию, а также объявить о новой волне мобилизации.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране и подписал соответствующий указ. Свое решение он объяснял «защитой Родины, ее суверенитета и территориальной целостности». Призвать планировалось 300 тыс. россиян. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по мобилизации, уточнив, что военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. Приказ об окончании мобилизации президент России не подписывал: Песков отмечал, что в этом нет необходимости.

С тех пор президенту Путину несколько раз задавали вопросы про новую волну мобилизации. Так, в начале декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что никакой необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет. Песков ранее также говорил, что в социальных сетях публикуют много «провокационных сообщений» о новых волнах мобилизации, и призвал такие сообщения игнорировать.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мобилизация Дмитрий Песков Владимир Путин Военная операция на Украине
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