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Минобороны пообещало не делать «веерные рассылки» электронных повесток

Минобороны России: «веерных рассылок» электронных повесток призывникам не будет
Электронный реестр воинского учета нужен, чтобы упростить взаимодействие военкоматов с гражданами, заявили в Генштабе
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минобороны не будут устраивать «веерные рассылки» электронных повесток призывникам, заявил глава управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба, полковник Андрей Бирюков.

Он заявил, что электронный реестр воинского учета создан, в первую очередь, ради «упрощения взаимодействия» военкоматов с россиянами. Чтобы уточнить или изменить данные воинского учета, теперь можно направить все документы в электронном виде, а информация о постановке на учет будет приходить на Госуслуги, пояснил полковник.

«Таким образом, приходить, как ранее, в обязательном порядке, в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, оформления отсрочек и решения других вопросов, уже нет никакой необходимости», — сказал он.

Бирюков также рассказал о ходе весенней призывной кампании. Повестки направили 52 тыс. человек, из них 50 тыс. уже прибыли в военные комиссариаты. Из прибывших решено направить в войска 21 тыс. россиян, еще 29 тыс. человек получили отсрочки.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — добавил полковник.

Призывников станут отправлять в военные части на территории России со следующего четверга 20 апреля. Треть призванных россиян отправят в учебные соединения и воинские части на три месяца для получения военно-учетной специальности и освоения техники.

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Призывная кампания весной традиционно начинается 1 апреля, завершается 15 июля.

Глава думского комитета по обороне, экс-замминистра обороны Андрей Картаполов обещал, что электронные повестки не будут рассылать во время весеннего призыва. Но позднее заявил, что их могут рассылать в тестовом режиме для «апробации».

Согласно новому закону об электронных повестках, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной через портал «Госуслуги». Документ считается врученным спустя неделю после размещения в реестре повесток, который пока только планируется создать.

Когда повестка будет считаться врученной, призывнику запрещается выезд за границу, если он за 20 дней не посетит комиссариат, то будут применены ограничения. Среди них отказ в получении кредитов, ограничение на управление транспортом и приостановка государственной регистрации недвижимости.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны электронные повестки весенний призыв срочная служба
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