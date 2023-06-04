Минобороны предложило ставить на воинский учет без явки в военкомат

Ведомство опубликовало проект постановления, в котором предлагается разрешить ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки граждан в военный комиссариат

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минобороны опубликовало проект постановления правительства, в котором предложило разрешить ставить на воинский учет и снимать с него без личной явки граждан в военный комиссариат.

Поправки вносятся в Положение о воинском учете.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах», — говорится в проекте документа.

Уведомлять об этом военнообязанных будут через портал государственных и муниципальных услуг.

Соответствующие изменения предусмотрены принятыми весной поправками. Повестки в военкомат теперь будут приходить как в бумажном, так и в электронном виде. Если военнообязанный не получил ее в письменном или в электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток. Раньше повестку в военкомат должны были вручить лично и под расписку. С того дня, когда она считается врученной, гражданину запрещен выезд из страны. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней начнут действовать ограничения, включая запрет на регистрацию ИП, управление транспортным средством, получение кредита.

Президент Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и создании единого реестра воинского учета 14 апреля. 11 апреля законопроект стремительно одобрили Госдума и Совет Федерации. Отвечая на вопрос, почему документ был так скоро принят, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подобные документы, конечно, чрезвычайно важны» и Госдума относится к ним как к «первоочередным срочным документам». Целью Кремль называл «исправление бардака».

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, единый реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву в армию. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснял, что новые правила рассылки повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.