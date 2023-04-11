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Как будет работать электронная повестка в военкомат. Что важно знать

Госдума приняла закон, который вводит новую цифровую систему воинского учета при призыве граждан на срочную службу. Что и для чего изменилось в законодательстве о военной службе - в материале РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

11 апреля Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который вводит понятие электронных повесток, устанавливает запрет на выезд за границу для призывников с момента получения повесток, а также закрепляет правовые основы для создания единого реестра воинского учета. Поправки вносились в уже находящийся в работе законопроект, который изначально предполагал внесение изменений только в закон «О воинской обязанности и военной службе». Но после того, как к нему были добавлены новые положения, измениться должны семь законов.

РБК изучил механизм новой рассылки повесток и борьбы с уклонистами от призыва.

Рассылка повесток

Повестки после вступления закона в силу будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. «В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований», — говорится в тексте закона.

Прежние способы направления повесток — личным вручением или через работодателя — сохраняются, но к ним добавляется отправка заказным письмом и через портал «Госуслуги». Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина.

«В случае, если повестка не считается врученной одним из [указанных] способов, <...> повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток», — уточняется в законе.

Со времени, когда повестка считается врученной, ее адресату запрещается выезд из России. Решение об этом будет автоматически формироваться в Реестре воинского учета, а также направляться гражданину через «Госуслуги». Ограничение снимается после явки в военкомат.

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Призывникам в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. Это предупреждение также будет формироваться в реестре и направляться через «Госуслуги».

В числе возможных ограничений:

  • запрет на регистрацию в качестве ИП, а также в качестве самозанятого;
  • приостановка государственной регистрации недвижимости;
  • ограничение на управление транспортом, запрет на регистрацию транспорта;
  • отказ в получении кредитов, займов.

Решение о введении таких ограничений будет направляться через «Госуслуги», а также в федеральные органы власти. Его могут отменить, если гражданин явится в военкомат по повестке или подтвердит неявку по уважительным причинам.

Гражданин будет иметь право на обжалование ограничений, если он считает их несправедливыми.

Региональные власти также по своему усмотрению могут устанавливать дополнительные временные ограничения, «направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата», такие как ограничение на получение выплат, льгот, мер поддержки и других преференций.

Кроме того, в законе есть норма, согласно которой гражданин, подлежащий призыву, но не получивший повестку, обязан явиться в военкомат в течение двух недель со дня начала следующего призыва «для сверки данных воинского учета».

Военкоматы могут направлять повестки в организации в письменной и (или) электронной форме. В законе оговорены обязанности руководителей организации: они должны оповещать сотрудников о поступивших повестках (в том числе электронных); передавать сведения, необходимые для ведения воинского учета (в том числе через «Госуслуги»), в течение пяти дней со дня изменения данных о сотруднике; направлять в военкоматы данные о гражданах, обязанных состоять на воинском учете, но не состоящих на нем, в течение трех рабочий дней.

Ведение воинского учета

Постановка на воинский учет, снятие с учета и внесение изменений в документы военнообязанного могут осуществляться без личной явки гражданина в комиссариат. Также может осуществляться и зачисление в запас, при наличии у комиссариатов достаточных оснований. Процедуры будут осуществляться на основании сведений о гражданах, содержащихся в государственных информационных системах и ресурсах. Граждан об этом будут оповещать через Реестр воинского учета с использованием «Госуслуг».

Гражданам, поставленным на воинский учет без их явки, могут приходить повестки для сверки сведений.

Также добавляются новые сведения, которые будут отображаться в документах воинского учета. Это данные паспорта, включая серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ, ИНН, СНИЛС, сведения о водительском удостоверении, наличие гражданства другого государства или вида на жительство.

Органы, которые обязаны предоставлять сведения о гражданах для ведения воинского учета:

  • МВД (данные о переезде или смене регистрации места жительства, о лицах, приобретших гражданство и подлежащих постановке на воинский учет, о наличии или отсутствии у граждан судимости);
  • ФНС;
  • органы дознания и предварительного следствия (сведения о возбуждении или прекращении уголовных дел);
  • федеральные суды (сведения о приговорах в отношении граждан, состоящих на воинском учете);
  • Фонд пенсионного и социального страхования (данные о признании инвалидами граждан, состоящих на воинском учете);
  • органы госвласти субъектов, медицинские организации;
  • ЦИК (сведения о гражданах, избранных депутатами Госдумы, депутатами региональных законодательных собраний, главами муниципальных образований, а также предоставление данных из регистра избирателей, участников референдумов);
  • вузы и научные организации;
  • Минпросвещения, органы власти в субъектах в сфере образования, общеобразовательные организации, а также профессиональные образовательные организации;
  • федеральные органы власти, органы власти субъектов обязаны предоставлять «иные сведения, необходимые для ведения воинского учета.

Первоначальная постановка на воинский учет будет проходить в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами 17 лет. При этом есть категории, ставить которых на первоначальный учет можно в течение всего года — женщины после получения военно-учетной специальности, люди, получившие гражданство России, те, кто прибыл из-за границы для постоянного проживания, те, кто вышел из тюрьмы, а также граждане, обязанные встать на учет, но не сделавшие этого.

Создание реестров воинского учета и повесток

Для информационного обеспечения воинского учета создается Реестр воинского учета, в котором будут аккумулироваться данные информационных госсистем. Оператором реестра будет Минобороны.

В реестре будет обеспечиваться учет сведений о направляемых и полученных повестках, о явке или неявке по ним граждан, об обжаловании гражданами применяемых к ним ограничений и результатах рассмотрения жалоб.

Отдельно также будет сформирован общедоступный Реестр направленных (врученных) повесток. Он будет создаваться в автоматическом режиме на основании сведений из Реестра воинского учета. В нем будут содержаться копии направленных повесток, сведения о военкомате, направившем уведомление, сведения о гражданине, получившем повестку, данные о его месте жительства или пребывании.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
призыв в армию призывники повестки электронные повестки Госдума Госуслуги

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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