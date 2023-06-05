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CNN узнал о передаче Украиной дронов своим агентам в России

CNN: Украина создала в России сеть агентов и начала передавать им беспилотники
Именно «проукраинские агенты» осуществили атаку на Кремль в начале мая, запустив дроны с российской территории, полагают источники телеканала. Минобороны России назвало атаку дронов на Москву «террористической акцией»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина создала сеть агентов и «сочувствующих» внутри России, которые занимаются диверсиями, и начала предоставлять им беспилотники для осуществления атак, передает CNN со ссылкой на источники, близкие к американской разведке.

Неназванные официальные лица в США полагают, что «проукраинские агенты» осуществили атаку дронов на Кремль, запустив их с территории России, сообщает телеканал. В то же время остается неясным, были ли эти агенты причастны к другим атакам, в том числе на здания в Москве в конце мая, говорится в материале.

Источники утверждают, что Киев передал «диверсионным ячейкам» внутри России беспилотники украинского производства. Нет никаких доказательств того, что для атак использовались дроны, предоставленные США, сообщили телеканалу два неназванных американских чиновника.

По словам двух источников, Киев использовал «хорошо отработанные маршруты контрабанды» для доставки дронов или их компонентов в Россию. Остается неясным, кто конкретно имеет отношение к передаче беспилотников, но речь может идти об украинской разведке, сказали собеседники телеканала, уточнив, что не все операции требуют одобрения президента Украины Владимира Зеленского.

CNN узнал о передаче Украиной дронов своим агентам в России
CNN узнал о передаче Украиной дронов своим агентам в России

В последние недели атаки украинских беспилотников регулярно фиксируются в приграничных российских регионах — в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях. В начале мая два дрона взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. Там оказалась повреждена крыша, позже ее отремонтировали. Москва возложила ответственность за произошедшее на Украину. В Кремле говорили, что за определением целей и средств для нападения стоят США. Киев заявил о непричастности.

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В конце мая дроны атаковали несколько зданий в Москве. Как сообщал мэр Сергей Собянин, никто из жителей «серьезно не пострадал», а здания получили незначительные повреждения. Минобороны заявило, что в атаке участвовали восемь дронов, и назвало произошедшее «террористической акцией». В Кремле заявили о причастности к атаке Киева. Власти Украины это отрицают.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине дроны беспилотники
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