Советник Зеленского Подоляк: Украина не имеет прямого отношения к атаке дронов на Москву

Киев заявил, что «не имеет прямого отношения» к атаке дронов на Москву

Минобороны обвинило в атаке дронов власти Украины. Киев отверг «прямое отношение» к нападению беспилотников, но назвал произошедшее последствием ударов по Украине

Оперативные службы на месте атаки беспилотников (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Украина не имеет прямого отношения к атаке беспилотников на Москву, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр (оба внесены Минюстом в список физлиц-иноагентов). Но Подоляк назвал это последствием атаки дронов по украинским городам.

Москва подверглась атаке утром 30 мая. Всего было восемь аппаратов, пять из них удалось сбить, еще три устройства после успешной работы радиоэлектронной борьбы потеряли связь с операторами и сбились с курса, рассказали в Минобороны России.

Ведомство возложило ответственность на «киевский режим». Кремль связал атаку дронов с ударом по центру принятия решений в Киеве, который состоялся 28 мая.

Пострадали три дома на юго-западе Москвы, в двух из них эвакуировали жителей пострадавших подъездов. Власти пообещали оперативно устранить повреждения в домах, назвав их незначительными. Два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация им не понадобилась.



Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)