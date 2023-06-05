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Потерявший управление беспилотник упал в Таганроге

Пресс-служба губернатора Ростовской области: потерявший управление дрон упал в Таганроге
Дрон упал на пустырь, пострадавших нет. В последний раз дрон в Таганроге падал прошлым летом

Потерявший управление беспилотник упал в Таганроге
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В Таганроге упал беспилотник, потерявший управление, сообщила глава пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова.

Инцидент произошел в субботу, 3 июня. Аппарат упал на пустырь вдалеке от жилых домов, никто не пострадал, разрушений нет, добавила Четвертакова.

«Новости Таганрога» опубликовали видео, на котором мужчина идет по полю, рассказывает об упавшем «в полуметре от машины» беспилотнике и показывает его обломки. Автор видео утверждает, что после падения дрона был взрыв.

Ранее 5 июня о падении двух беспилотников сообщили в Калужской области. По словам губернатора Владислава Шапши, дроны упали на трассе М3 «Украина» на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи). Территорию оцепили, взрыва при падении не было.

В Таганроге беспилотник в последний раз падал в июле прошлого года. Тогда дрон рухнул на частный дом, загорелась его крыша, пожар быстро потушили. Беспилотник был без оружия и боеприпасов.

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Таганрог расположен близ границы с ДНР примерно в 100 км восточнее Мариуполя.

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