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Рогов сообщил об окончании формирования группировок ВСУ на Запорожье

Рогов: ВСУ закончили формирование ударных группировок на запорожском направлении
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

ВС Украины закончили формирование ударных группировок на запорожской направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

Он пообещал позднее уточнить количество и состав украинских группировок, а также направления готовящихся ударов.

Накануне Рогов сообщил, что на запорожском направлении, участке Орехов — Пологи, активизировались артиллерия и вертолетная авиация ВСУ. По его словам, украинские военные сменили тактику разведки боем и теперь направляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

В начале мая член главного совета региональной администрации сказал, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных для будущего наступления.

Рогов заверил, что ВС России находятся в полной боевой готовности, также были сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, говорил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в регионе еще осенью, когда российские военные были не готовы с точки зрения мобилизации.

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Власти Украины называли различные сроки начала контрнаступления. В Кремле отмечали, что Россия следит за заявлениями Киева о наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий.

Теги
Запорожская область ВСУ группировки контрнаступление
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