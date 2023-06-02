Рогов сообщил об окончании формирования группировок ВСУ на Запорожье

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

ВС Украины закончили формирование ударных группировок на запорожской направлении. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

Он пообещал позднее уточнить количество и состав украинских группировок, а также направления готовящихся ударов.

Накануне Рогов сообщил, что на запорожском направлении, участке Орехов — Пологи, активизировались артиллерия и вертолетная авиация ВСУ. По его словам, украинские военные сменили тактику разведки боем и теперь направляют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

В начале мая член главного совета региональной администрации сказал, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных для будущего наступления.

Рогов заверил, что ВС России находятся в полной боевой готовности, также были сформированы несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, в свою очередь, говорил, что Киев упустил шанс на контрнаступление в регионе еще осенью, когда российские военные были не готовы с точки зрения мобилизации.

Власти Украины называли различные сроки начала контрнаступления. В Кремле отмечали, что Россия следит за заявлениями Киева о наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий.