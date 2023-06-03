Зеленский фразой «мы готовы» анонсировал контрнаступление Украины

В то же время президент Украины отмечает, что контрнаступление может дорого обойтись Киеву. ВСУ нуждаются в большом количество ПВО и хотели бы дополнительное вооружение, но не могут ждать месяцами, сказал Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина готова и проведет контрнаступление, но это займет определенное время и может дорого обойтись, заявил в интервью The Wall Street Journal украинский президент Владимир Зеленский.

Он сказал, что не знает, сколько времени займет контрнаступление. «Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — отметил Зеленский.

Украинский президент признал превосходство России в воздухе и сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления, пишет издание. Украина срочно нуждается в большом количестве систем ПВО Partriot (первую она получила от Запада весной) и хочет дополнительные объемы вооружений, сказал Зеленский. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», — сказал он.

Зеленский отметил двухпартийную поддержку Украины в США, но выразил опасения в связи с возможной сменой американской администрации. «В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься перемен», — указал он.

Президент добавил, что не понимает заявления Дональда Трампа (он уже объявил об участии в президентских выборах в США в 2024 году), который заявил, что положил бы конец конфликту за 24 часа. Кроме того, Зеленский не уверен в том, как бы повел себя Трамп, если бы военная операция России началась при его президентстве, отмечает газета.

Одной из насущных задач Зеленский назвал движение к членству в НАТО на саммите альянса в Литве, запланированном на июль. Он сказал, что не ожидал вступления в блок во время продолжающихся боевых действий, но хотел получить обещание, что это произойдет после завершения конфликта. «Если нам не дадут сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите», — отметил он.

Украина заявляет о подготовке контрнаступления в последние несколько месяцев. Весной Зеленский говорил, что оно задерживается из-за нехватки оружия и боеприпасов. В конце мая он объявил, что сроки наступления утверждены.

Российские военные отслеживают заявления о потенциальном контрнаступлении Украины и учитывают подобную информацию при планировании военной операции, заявляли в Кремле. Москва сейчас не наблюдает предпосылок для мирного урегулирования конфликта, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.