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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил о тревожной ситуации в Запорожской области

Рогов рассказал о восьмичасовом бое с ВСУ в Запорожской области
Днем 4 июня Рогов сообщил, что украинские войска, в том числе польские наемники, пытались прорвать фронт на запорожском направлении. По его словам, после восьмичасового боя ситуация в регионе тревожная, но контролируемая
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

После попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа в Запорожской области, ситуация в регионе тревожная, но контролируемая, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По традиции, [ВСУ атаковали] именно в большой православный праздник. Совпадение? Не думаю. О происходящем на Запорожском фронте дам более подробную информацию поутру.
Ситуация тревожная, но контролируемая», — сообщил Рогов.

Днем 4 июня он заявлял, что украинские войска, в том числе польские наемники, пытались прорвать фронт на запорожском направлении. Они продвинулись на 400 м, но российские силы отбросили их назад, утверждал Рогов. Позже он уточнил, что боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также с ДНР и ЛНР была включена в состав России осенью 2022 года. Украинские власти считают эти регионы оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами.

В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных для будущего наступления. К июню, по его словам, украинские военные закончили формирование ударных группировок на запорожском направлении. Он заверил, что ВС России находятся в полной боевой готовности, также было сформировано несколько линий глубокоэшелонированной обороны.

По мнению врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, Киев упустил шанс на контрнаступление в регионе еще осенью.

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Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая сообщил, что сроки наступления ВСУ утверждены. Российские власти заявили, что военные отслеживают всю информацию на эту тему и готовы к действиям ВСУ.

Рогов заявил о тревожной ситуации в Запорожской области
Рогов заявил о тревожной ситуации в Запорожской области

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская область Владимир Рогов Военная операция на Украине ВСУ наступление
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