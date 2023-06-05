Рогов заявил о тревожной ситуации в Запорожской области

Рогов рассказал о восьмичасовом бое с ВСУ в Запорожской области

Днем 4 июня Рогов сообщил, что украинские войска, в том числе польские наемники, пытались прорвать фронт на запорожском направлении. По его словам, после восьмичасового боя ситуация в регионе тревожная, но контролируемая

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

После попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Времевского выступа в Запорожской области, ситуация в регионе тревожная, но контролируемая, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По традиции, [ВСУ атаковали] именно в большой православный праздник. Совпадение? Не думаю. О происходящем на Запорожском фронте дам более подробную информацию поутру.

Ситуация тревожная, но контролируемая», — сообщил Рогов.

Днем 4 июня он заявлял, что украинские войска, в том числе польские наемники, пытались прорвать фронт на запорожском направлении. Они продвинулись на 400 м, но российские силы отбросили их назад, утверждал Рогов. Позже он уточнил, что боевые столкновения в районе Времевского выступа продолжались более восьми часов.

Запорожская область наряду с Херсонской, а также с ДНР и ЛНР была включена в состав России осенью 2022 года. Украинские власти считают эти регионы оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами.

В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных для будущего наступления. К июню, по его словам, украинские военные закончили формирование ударных группировок на запорожском направлении. Он заверил, что ВС России находятся в полной боевой готовности, также было сформировано несколько линий глубокоэшелонированной обороны.

По мнению врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, Киев упустил шанс на контрнаступление в регионе еще осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая сообщил, что сроки наступления ВСУ утверждены. Российские власти заявили, что военные отслеживают всю информацию на эту тему и готовы к действиям ВСУ.