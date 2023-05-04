Рогов заявил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч солдат
Вооруженные силы Украины сосредоточили несколько десятков тысяч военных на передовой в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сил у них достаточно, чтобы проводить наступательные действия», — добавил он.
Накануне Рогов сообщил о начале наступления ВСУ южнее города Орехов (город в Пологовском районе Запорожской области). «Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка», — заявил чиновник.
Позже он рассказал, что украинские силы потеряли до 30 военных в ходе разведки боем на ореховском направлении, а также один танк и два бронетранспортера. В результате ВСУ отступили на исходные позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день анонсировал скорое наступление ВСУ.
В Кремле говорили, что отслеживают все заявлении о контрнаступлении украинских военных и Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения спецоперации.