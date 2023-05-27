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Военная операция на Украине ,  
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В СНБО заявили о готовности к контрнаступлению «завтра или через неделю»

Глава СНБО Данилов: контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю»
Глава СНБО Алексей Данилов отказался уточнить конкретные сроки начала контрнаступления, но заверил, что ВСУ к нему готовы. Москва предупреждала, что намерения Киева могут привести к «печальным последствиям»

Украинские военные готовы к контрнаступлению, оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю», сказал в интервью Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, не уточнив сроков.

«Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. <...> Мы всегда готовы. Так же, как мы в любое время были готовы защищать нашу страну», — заявил он. Будущее контрнаступление Данилов назвал «исторической возможностью» для Украины, которую нельзя упустить.

Украина месяцами планировала контрнаступление, но власти страны отмечают, что им нужно больше времени для подготовки войск и получения военной техники от западных союзников, пишет Би-би-си. Об этом в частности говорил президент Владимир Зеленский в начале мая, а замглавы его офиса Игорь Жовква отмечал недостаточное оснащение танками, бронемашинами и артиллерией.

Данилов обещал, что контрнаступление начнется «в нужный срок с учетом всех факторов». При этом советник главы офиса президента Михаил Подоляк 25 мая заявил, что контрнаступление идет уже несколько дней, в его рамках украинская сторона проводит «отдельные операции».

В Кремле заявляли, что Россия следит за заявлениями Киева о контрнаступлении и учитывает эти данные при планировании военных действий. Российский МИД предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступательных действий ВСУ.

«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — сказал замминистра Михаил Галузин.

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15 мая врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои с украинскими военными активизировались по всей линии соприкосновения, но «это еще не то контрнаступление, о котором очень много там говорится и говорилось».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СНБО Алексей Данилов контрнаступление ВСУ

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