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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк заявил об «отдельных операциях» в рамках контрнаступления

Михаил Подоляк: проводятся отдельные операции в рамках контрнаступления Украины
Подоляк заявил, что контрнаступление Украины идет уже несколько дней, проводятся «отдельные операции». Зеленский ранее говорил, что для наступления Киеву недостаточно оружия. Москва говорила о «печальных последствиях» наступления
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

В рамках украинского контрнаступления уже идут «отдельные операции», оно было начато несколько дней назад, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк итальянскому телеканалу RAI.

«Контрнаступление идет уже несколько дней, [эти боевые действия] растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы, но отдельные операции уже начаты», — сказал он (цитата по ТАСС).

Представители украинского руководства делали различные заявления относительно контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский в середине мая говорил, что стране еще нужно время для подготовки контрнаступления, чуть раньше он указывал, что это связано с ожиданием дополнительной помощи от Запада. В офисе Зеленского отмечали, что ВСУ пока недостаточно оснащения для начала наступления, потому президент страны посещал европейские страны — он запрашивал дополнительные пакеты помощи.

Глава Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов 23 мая сказал, что у Киева есть необходимый для начала контрнаступления минимум вооружений и оно начнется в ближайшее время.


Российская сторона также неоднозначно трактует действия украинской армии. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в мае неоднократно говорил, что наступление ВСУ уже началось. Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал в середине месяца, что бои активизировались бои, но «то еще не то контрнаступление, о котором» говорит Киев. Пушилин подчеркнул, что российские силы готовы к действиям со стороны украинских военных.

Кремль отмечал, что Минобороны тщательно следит за заявлениями Киева о контрнаступлении и учитывает эти данные при планировании спецоперации. МИД предрекал «неминуемо печальные последствия» наступательных действий ВСУ.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
контрнаступление Украина Михаил Подоляк

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