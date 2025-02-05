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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал, когда США представят мирный план Трампа

Bloomberg: мирный план Трампа представят на следующей неделе
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Предполагается, что команда Трампа представит план на Мюнхенской конференции по безопасности

Команда президента США Дональда Трампа, вероятно, представит свой план урегулирования конфликта России и Украины в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Черновой вариант плана союзникам США представит спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США разделились мнения по поводу способов урегулирования конфликта на Украине. Часть команды Трампа выступает за давление на Москву для остановки продвижения Росии, такую идею поддерживают в том числе Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Материал дополняется.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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