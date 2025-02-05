Bloomberg узнал, когда США представят мирный план Трампа

Предполагается, что команда Трампа представит план на Мюнхенской конференции по безопасности

Команда президента США Дональда Трампа, вероятно, представит свой план урегулирования конфликта России и Украины в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Черновой вариант плана союзникам США представит спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США разделились мнения по поводу способов урегулирования конфликта на Украине. Часть команды Трампа выступает за давление на Москву для остановки продвижения Росии, такую идею поддерживают в том числе Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

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