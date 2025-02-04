Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах Украины
Украина открыта к совместной с западными партнерами добыче полезных ископаемых, заявил президент Владимир Зеленский.
«Мы открыты к тому, что все это [полезные ископаемые] может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага обратно своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал он (цитата по «РБК Украина»).
Зеленский также рассказал о контактах с администрацией США, в частности с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.
анонсировал сделку с Украиной, которая подразумевает обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США. Как отмечала Financial Times (FT), такой пункт содержался в «плане победы», который Зеленский представил республиканцу прошлой осенью. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее подтвердил эту информацию и уточнил, что речь идет в том числе о месторождениях лития и титана.
По оценке украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в стране сосредоточено 5% всех мировых запасов «критического сырья», в том числе редкоземельных металлов. К последним относят 17 элементов, среди которых скандий, иттрий и лантан. Часть месторождений находится на территории регионов, вошедших в состав России. По данным американского портала OilPrice, Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, запасы которого являются одними из крупнейших в Европе и оцениваются в 500 тыс. т.
В Кремле назвали идею Трампа по редкоземельным металлам Украины коммерческим предложением и заявили о необходимости отказа США от оказания помощи Киеву для завершения конфликта.
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