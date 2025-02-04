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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах Украины

Зеленский заявил о готовности к совместной с Западом разработке ископаемых
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина готова к совместной с Западом добыче полезных ископаемых, заявил Зеленский. Накануне Трамп анонсировал обмен редкоземельных металлов на продолжение помощи США. В Кремле назвали это коммерческим предложением
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Украина открыта к совместной с западными партнерами добыче полезных ископаемых, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы открыты к тому, что все это [полезные ископаемые] может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага обратно своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал он (цитата по «РБК Украина»).

Зеленский также рассказал о контактах с администрацией США, в частности с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.

Кремль увидел в идее Трампа по металлам Украины коммерческое предложение
Политика
Фото:Global Look Press
Накануне Трамп анонсировал сделку с Украиной, которая подразумевает обмен редкоземельных металлов и других товаров на продолжение помощи США. Как отмечала Financial Times (FT), такой пункт содержался в «плане победы», который Зеленский представил республиканцу прошлой осенью. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее подтвердил эту информацию и уточнил, что речь идет в том числе о месторождениях лития и титана.

По оценке украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в стране сосредоточено 5% всех мировых запасов «критического сырья», в том числе редкоземельных металлов. К последним относят 17 элементов, среди которых скандий, иттрий и лантан. Часть месторождений находится на территории регионов, вошедших в состав России. По данным американского портала OilPrice, Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития, запасы которого являются одними из крупнейших в Европе и оцениваются в 500 тыс. т.

В Кремле назвали идею Трампа по редкоземельным металлам Украины коммерческим предложением и заявили о необходимости отказа США от оказания помощи Киеву для завершения конфликта.

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Россия Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский металлы Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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