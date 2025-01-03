Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области «козырем в переговорах»

Зеленский назвал операцию ВСУ в Курской области «сильным козырем» в переговорах, особенно со странами глобального Юга. По его словам, на них это оказало сильное влияние. В Москве выражали уверенность, что ВСУ скоро «выбьют»

Операция украинских сил в Курской области стала «сильным козырем» для переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

«Курск очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами, которые нам очень важны. Особенно со странами глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. А на них это оказало большое влияние», — сказал Зеленский (цитата по РБК-Украина).

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 12 августа на тот момент врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что под контроль украинской армии перешли 28 населенных пунктов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 поселений.

Зеленский одной из целей операции называл «создание буферной зоны». Также украинские власти предполагали, что вторжение в Курскую область поможет оттянуть туда российские силы с самых сложных для ВСУ направлений в Донбассе. Однако позже в Киеве признавали, что эта цель не была достигнута.

Российские войска за последние несколько месяцев нарастили темпы продвижения в ДНР, заняв несколько десятков населенных пунктов, в том числе вблизи Покровска (Красноармейска) и Курахово — двух важнейших для ВСУ городов.

Некоторые военные ВСУ в разговоре с Associated Press, отмечая потери в Донбассе, задавались вопросом, «стоило ли того» вторжение в Курскую область. Reuters со ссылкой на источник в украинском Генштабе в ноябре 2024-го писал, что ВСУ потеряли в Курской области более 40% захваченных территорий. В США считают, что украинские войска рискуют в течение нескольких месяцев утратить остальную часть территорий в регионе, что может лишить Украину «рычагов воздействия» на переговорах о прекращении огня с Россией, сообщал Bloomberg в конце декабря.

Российские власти, в частности президент Владимир Путин, выражали уверенность, что ВСУ в скором времени «выбьют» из Курской области. «Смысла никакого военного не было, смысла держаться там у ВСУ нет», — сказал он в ходе прямой линии в декабре.