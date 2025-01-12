В команде Трампа назвали нереалистичным возврат территорий Украине

Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Украины, его примеру начинает следовать весь мир, заявил Майкл Уолтц. Путин для начала переговоров предлагал вывести ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп признает нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, это начинают понимать и другие, заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала ABC.

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума. Согласно данным местного ЦИКа, эту идею поддержали 96,77% жителей полуострова. Аналогичные референдумы прошли в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях осенью 2022 года. Вхождение в состав России поддержали 98,42%, 99,23%, 93,1% и 87,05% избирателей соответственно. Украина и западные страны не признали итогов голосования в обоих случаях и считают произошедшее аннексией.

Также Уолтц отметил, что новая американская администрация настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил на саммите G20 «формулу мира», которая содержит требование о выводе российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В конце 2024-го он допускал прекращение боевых действий без возвращения утраченных территорий при условии вхождения оставшихся под контролем Киева в состав НАТО.

В мае старший советник избранного президента Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома больше не считает своей целью возвращение Крыма Украине, и посоветовал Киеву «забыть о нем». В то же время в команде Трампа позднее дезавуировали слова Ланзы, указав, что он не говорил от лица избранного президента.

Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, учитывающие сложившиеся «на земле» реалии, заявлял в конце октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Среди условий президент, в частности, назвал полный вывод войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признание этих регионов и Крыма частью России. Зеленский называл ультиматумом это предложение, а операцию ВСУ в Курской области — «сильным козырем» на предстоящих переговорах.

Победивший на выборах президента США Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки. Его инаугурация пройдет 20 января. На прошлой неделе республиканец заявил, что надеется на завершение боевых действий в течение шести месяцев.