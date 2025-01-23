Зеленский назвал условие переговоров с Путиным
Украина хочет получить гарантии безопасности от США или Европы для того, чтобы начать «прямые переговоры» с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.
«Единственный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут предоставить. Я, честно говоря, хочу понимать это до переговоров», — сказал Зеленский.
Он сказал, что хочет получить гарантии напрямую от президент США Дональда Трампа. По его словам, если он сможет гарантировать прочную и «необратимую безопасность» для Украины, то «мы пойдем по дипломатическому пути».
Ранее Зеленский допускал переговоры с Путиным, «если будет готов полностью план» после «второго саммита мира».
В октябре 2022-го Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в котором говорилось, что вести переговоры с Путиным «невозможно». Российские власти не раз ссылались на этот документ, говоря, что Киев отказался от диалога с Москвой на законодательном уровне.
Для того чтобы выйти на «мирную траекторию», президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с президентом Владимиром Путиным, говорил в декабре 2024 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он отвечал на слова Дональда Трампа о том, что нужно «остановить это безумие» и «немедленно прекратить огонь и начать переговоры».
На завод Tesla в Берлине спроецировали фото Маска с «фашистским приветствием»
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза
Спортсменку дисквалифицировали из-за печенья
В России второй год подряд продали больше вина, чем водки
Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список
Сколько россияне тратили в 2024 году
Госдума приняла решение по закону об апартаментах
Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году
63 тыс. Jeep Cherokee отзовут из-за потенциальной потери мощности двигателя
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов