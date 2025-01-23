Зеленский назвал условие переговоров с Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Украина хочет получить гарантии безопасности от США или Европы для того, чтобы начать «прямые переговоры» с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

«Единственный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут предоставить. Я, честно говоря, хочу понимать это до переговоров», — сказал Зеленский.

Он сказал, что хочет получить гарантии напрямую от президент США Дональда Трампа. По его словам, если он сможет гарантировать прочную и «необратимую безопасность» для Украины, то «мы пойдем по дипломатическому пути».

Ранее Зеленский допускал переговоры с Путиным, «если будет готов полностью план» после «второго саммита мира».

В октябре 2022-го Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в котором говорилось, что вести переговоры с Путиным «невозможно». Российские власти не раз ссылались на этот документ, говоря, что Киев отказался от диалога с Москвой на законодательном уровне.

Для того чтобы выйти на «мирную траекторию», президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с президентом Владимиром Путиным, говорил в декабре 2024 года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он отвечал на слова Дональда Трампа о том, что нужно «остановить это безумие» и «немедленно прекратить огонь и начать переговоры».