Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

Трамп пригрозил ударом по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев

По словам президента США, некоторые из выбранных мишеней имеют большое значение для Ирана, а их число равно количеству американских заложников, «захваченных Тегераном много лет назад»

Дональд Трамп (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

США будут готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, если подвергнутся атаке со стороны Тегерана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в своем Twitter написал американский президент Дональд Трамп.

О каких именно целях идет речь, Трамп не уточнил. По его словам, некоторые из них «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры». Их число равно числу американских заложников, «захваченных Ираном много лет назад», добавил американский лидер. «США более не хотят каких-либо угроз», — написал он.

Тегеран «очень смело» говорит о нападении на американские объекты, чтобы отомстить Вашингтону за то, что он «избавил мир от их террористического лидера», считает президент США. По его словам, Сулеймани ответственен за организацию атаки на американское посольство в Багдаде, также он готовил нападения в других местах.

Захват заложников, который упомянул Трамп, произошел 4 ноября 1979 года в посольстве США в Тегеране. Группа радикально настроенных студентов ворвалась в здание дипмиссии и взяла в заложники 66 ее сотрудников, потребовав от Вашингтона выдачи шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, бежавшего в США незадолго до исламской революции. Часть дипломатов были освобождены, но большинство — 52 человека — удерживали в неволе в течение 444 дней.