Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани

По мнению Хасана Роухани, в Вашингтоне не понимают, какую ошибку совершили, убив главу «Аль Кудс» Касема Сулеймани

Хасан Роухани (Фото: Lai Seng Sin / AP)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа. Об этом глава государства заявил на встрече с родственниками погибшего в Тегеране, сообщает агентство IRNA.

«Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут ощущать еще многие годы», — заявил Роухани.

Роухани также отметил, что заменить Сулеймани на посту руководителя «Аль Кудс» будет непросто, потому что погибший был «не только талантливым командиром, но и выдающимся стратегом». «Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетаемых стран, а потому все мусульмане в мире сегодня скорбят по нему», — добавил президент.

Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В Вашингтоне сообщили, что атака была проведена по приказу президента США Дональда Трампа, назвавшего командира «Аль Кудс» «террористом номер один в мире».