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Политика ,  
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Глава Ирана пригрозил США многолетними последствиями за смерть Сулеймани
По мнению Хасана Роухани, в Вашингтоне не понимают, какую ошибку совершили, убив главу «Аль Кудс» Касема Сулеймани
Хасан Роухани (Фото: Lai Seng Sin / AP)

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения «Аль Кудс» Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений, совершенных США против иранского народа. Об этом глава государства заявил на встрече с родственниками погибшего в Тегеране, сообщает агентство IRNA.

«Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут ощущать еще многие годы», — заявил Роухани.

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Роухани также отметил, что заменить Сулеймани на посту руководителя «Аль Кудс» будет непросто, потому что погибший был «не только талантливым командиром, но и выдающимся стратегом». «Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетаемых стран, а потому все мусульмане в мире сегодня скорбят по нему», — добавил президент.

Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. В Вашингтоне сообщили, что атака была проведена по приказу президента США Дональда Трампа, назвавшего командира «Аль Кудс» «террористом номер один в мире».

Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»
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Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны. «Мы обязаны действовать и будем действовать», — пообещал он.

Российский МИД счел произошедшее «уничтожением официального лица без соотношения этих действий с какой-либо правовой основой».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Хасан Роухани, Иран
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