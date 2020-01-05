В Австрии назвали убийство Сулеймани реакцией США на действия Ирана

Себастьян Курц также предложил Вену в качестве площадки для встречи представителей Вашингтона и Тегерана, назвав дипломатию единственным способом избежать эскалации

Сеюастьян Курц (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Бывший канцлер Австрии, глава Австрийской народной партии Себастьян Курц, комментируя убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, назвал его реакцией Вашингтона на действия Тегерана и «его поведение в прошлом». Об этом он заявил в интервью газете Bild.

По словам Курца, американские дипломаты и учреждения нередко подвергались нападению. «В этой связи это [убийство] должно расцениваться как реакция», — убежден политик.

В то же время он заявил, что считает дипломатию «единственно верным способом» избежать дальнейшей эскалации конфликта. «Теперь важно, чтобы ситуация не обострилась, для этого необходимо использовать кризисные механизмы, в том числе предусмотренные иранским соглашением», — заявил он и добавил, что Вена может стать местом для возможных переговоров представителей Вашингтона и Тегерана.

О необходимости не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке заявил и глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, Берлин в том числе намерен добиваться прямых переговоров с Тегераном.