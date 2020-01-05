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Убийство Сулеймани ,  
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В Австрии назвали убийство Сулеймани реакцией США на действия Ирана
Себастьян Курц также предложил Вену в качестве площадки для встречи представителей Вашингтона и Тегерана, назвав дипломатию единственным способом избежать эскалации
Сеюастьян Курц (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Бывший канцлер Австрии, глава Австрийской народной партии Себастьян Курц, комментируя убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, назвал его реакцией Вашингтона на действия Тегерана и «его поведение в прошлом». Об этом он заявил в интервью газете Bild.

По словам Курца, американские дипломаты и учреждения нередко подвергались нападению. «В этой связи это [убийство] должно расцениваться как реакция», — убежден политик.

В то же время он заявил, что считает дипломатию «единственно верным способом» избежать дальнейшей эскалации конфликта. «Теперь важно, чтобы ситуация не обострилась, для этого необходимо использовать кризисные механизмы, в том числе предусмотренные иранским соглашением», — заявил он и добавил, что Вена может стать местом для возможных переговоров представителей Вашингтона и Тегерана.

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О необходимости не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке заявил и глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, Берлин в том числе намерен добиваться прямых переговоров с Тегераном.

Несмотря на напряженность в регионе, Маас высказался за продолжение участия Берлина в миссии по подготовке иракских сил безопасности. Он отметил, что борьба с террористами «Исламского государства» (запрещено в России) остается в интересах Германии.

Ранее 4 января представитель НАТО Дилан Уайт сообщил, что на фоне протестов в Ираке после авиаудара, в котором погиб Сулеймани, альянс приостановил деятельность своей тренировочной миссии в этой стране. Сама миссия продолжит работу, отметил он.

Сулеймани, командующий элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара в районе аэропорта Багдада. Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп, назвавший генерала «террористом номер один». По словам американского госсекретаря Майка Помпео, операция в Багдаде носила «оборонительный характер».

Президент России Владимир Путин, обсуждая убийство Сулеймани с французским лидером Эмманюэлем Макроном, выразил опасение, что «акция может серьезно обострить ситуацию в регионе».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Австрия, Себастьян Курц
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