Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.

«Сулеймани организовывал зловещие атаки на американских дипломатов и военных персон, однако мы поймали его на месте преступления и положили этому конец. Мы сделали это, чтобы предотвратить войну. Мы не делали ничего, чтобы начать войну», — заявил президент.

Он назвал Сулеймани «террористом номер один в мире» и предупредил, что готов к дальнейшим действиям против Тегерана в случае посягательства на жизнь граждан США. Трамп уточнил, что «глубоко уважает» иранский народ и что американцы не стремятся к смене режима в стране, однако агрессия Тегерана в регионе должна закончиться.

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