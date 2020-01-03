В Багдаде убит иранский генерал Сулеймани

Командующий элитным подразделением КСИР погиб при ракетном обстреле вблизи аэропорта Багдада в пятницу. Вашингтон причислял генерала Сулеймани к террористам

Касем Сулеймани (в центре) (Фото: Офис Верховного лидера Ирана / AP)

Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела близ международного аэропорта в Багдаде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Сил народной мобилизации Ирака, поддерживаемых Ираном, Ахмеда аль-Ассади.

Кроме Сулеймани, по словам собеседника агентства, погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Со ссылкой на источники в администрации США Reuters добавляет, что удары в пятницу были нанесены по двум целям, связанным с Ираном в Багдаде.

О гибели генерал-майора Сулеймани сообщает также телеканал Al-Arabiya. По его данным целью обстрела был автомобиль, который направлялся в аэропорт и в котором находились Сулеймани и аль-Мухандис. О том, что среди жертв ракетного обстрела Сулеймани сообщает также телеканал Sky News со ссылкой на иракское телевидение и три своих иракских источника.

AFP добавляет, что КСИР подтвердил гибель Сулеймани.