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Лавров заявил Помпео о нарушениях права из-за убийства генерала Сулеймани

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео обсудил сложившуюся международную обстановку после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр в ходе переговоров заявил, что целенаправленная ликвидация одним государством — членом ООН официального лица другого государства — члена ООН на территории третьего суверенного государства «грубо нарушают основы международного права», что заслуживает осуждения.

Лавров отметил, что последствия этого действия для ситуации на Ближнем Востоке могут оказаться тяжелыми, приведут к эскалации конфликта в регионе. В связи с этим Россия призвала американское руководство решать возникающие проблемы за столом переговоров, а не силовыми методами.

О телефонных переговорах с Лавровым также написал в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео. Он пояснил, что американская военная операция по ликвидаций Сулеймани носила «оборонительный» характер «для защиты жизни американцев». По словам Помпео, деэскалация в регионе является главной целью Соединенных Штатов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что убитый Сулемани был виновен в смерти тысячи американцев и планировал устранить еще больше граждан США. Он выразил мнение, что в Иране генерала «ненавидели и боялись», однако власти страны этого никогда не признают.

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Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела недалеко от аэропорта Багдада. В Тегеране назвали действия американских военных «международным актом терроризма» и пригрозили ответными мерами в адрес Вашингтона. В Ираке заявили, что убийство Сулеймани нарушило условия присутствия армии США на территории страны.
 

Теги: Майк Помпео, Иран, Сергей Лавров, США, Россия
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