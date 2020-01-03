Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Bloomberg.

В заявлении американского оборонного ведомства сказано, что нанесение удара было выполнено по указанию президента США Дональда Трампа с целью «оборонительных действий».

По мнению властей США, генерал Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».

В заявлении Пентагона также сказано, что удар был направлен "на сдерживание будущих планов иранских атак». Соединенные Штаты будут продолжать предпринимать необходимые действия для защиты американцев и их интересов по всему миру, добавило оборонное ведомство.

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