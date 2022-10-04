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Шойгу сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных

Шойгу: в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации прибыли 200 тыс. человек
Власти планируют мобилизовать для участия в спецоперации на Украине около 300 тыс. россиян. В Минобороны заявили, что подготовка мобилизованных проводится на 80 полигонах и в шести учебных центрах
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Более 200 тыс. человек прибыли в Вооруженные силы в результате частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве.

«На сегодня в Вооруженные силы прибыли свыше 200 тыс. человек», — сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

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Он отметил, что ответственным должностным лицам по линии министерства даны поручения обеспечивать мобилизуемых россиян необходимыми комплектами униформы и имуществом, а также производить назначение на соответствующие военные должности.

«Обучение личного состава сформированных (при частичной мобилизации. — РБК) подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», — сказал Шойгу.

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Президент России Владимир Путин объявил в стране с 21 сентября частичную мобилизацию. Шойгу ранее заявлял, что призвать планируется около 300 тыс. человек, приоритет будет отдаваться прошедшим воинскую службу и обладающим необходимыми в войсках военно-учетными специальностями. Также, по словам министра обороны, власти не планируют организовывать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро».

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В ведомстве сообщили, что от призыва освободят представителей некоторых профессий, на службу не станут привлекать проходящих первичное обучение студентов очных и очно-заочных отделений.

В некоторых регионах власти признали, что при мобилизации были допущены ошибки, когда граждан призывали без надлежащих оснований. Об этом сообщали власти Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей, Хабаровского края и других. Путин потребовал это исправить.

Для участия в военной спецоперации на Украине в России также набирают добровольцев. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, через портал «Госуслуги» были поданы 70 тыс. запросов на запись в добровольцы. За минувшие выходные через сервис записались для участия в боевых действиях 2 тыс. человек.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
частичная мобилизация Минобороны Вооруженные силы Армия Сергей Шойгу
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