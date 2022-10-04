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Чернышенко сообщил о 70 тыс. запросов в добровольцы на «Госуслугах»

Чернышенко: «Госуслуги» зафиксировали 70 тыс. запросов в добровольцы, записались 2 тыс.
За выходные на «Госуслугах» подали 2 тыс. заявок на запись в добровольцы в рамках частичной мобилизации, а с 21 сентября портал зафиксировал более 70 тыс. запросов по этой теме, сообщил вице-премьер
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

С момента объявления в России частичной мобилизации на портале «Госуслуг» было зафиксировано более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для участия в военной операции на Украине, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал, что сервис, который позволяет оформить заявку на добровольное участие в боевых действиях, был запущен на «Госуслугах» в минувшие выходные, и через него записались 2 тыс. добровольцев.

По словам Чернышенко, с момента подачи заявки и заполнения анкеты с личными данными человеку в течение двух дней должно прийти уведомление с датой и временем посещения военкомата, а также списком документов.

На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб по частичной мобилизации
Политика
Фото:Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС

В специальном разделе на сайте говорится, что заявитель должен иметь российское гражданство, находиться в запасе ВС, иметь военно-учетную специальность и подходить для призыва по возрасту (для рядового и сержантского состава — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет). Призыву подлежат люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации (с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

Некоторые регионы пообещали добровольцам дополнительные выплаты.

Одновременно на портале «Госуслуг» появилась форма для обжалования решения об ошибочной частичной мобилизации. Чернышенко пообещал, что жалобу рассмотрят «в кратчайшие сроки», решение по каждому заявителю будут отслеживать и контролировать.

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Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что будут призваны 300 тыс. человек, и власти не планируют организовывать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро». В ведомстве сообщили, что от призыва освободят представителей некоторых профессий, на службу не станут привлекать проходящих первичное обучение студентов очных и очно-заочных отделений. Власти некоторых регионов (например, Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей, Хабаровского края и других) признали ошибки, когда граждан призывали без надлежащих оснований. Президент Владимир Путин потребовал это исправить.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Чернышенко частичная мобилизация Госуслуги Военная операция на Украине
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