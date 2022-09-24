Путин дал студентам вузов и колледжей отсрочку от мобилизации

Отсрочку получат студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование. Ранее власти допустили, что призвать по решению комиссий могут заочников

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Студенты, получающие первое высшее образование, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, cоответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Это касается как студентов, обучающихся в организациях среднего профессионального и высшего образования в очной форме, так и очно-заочной; в документе уточняется, что мера затронет тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В ходе обращения к гражданам он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». По словам президента, в ходе военной операции на Украине, российские военные противостоят «практически всей военной машине коллективного Запада».

Глава государства заявил, что призыву в первую очередь подлежат «только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

В Минобороны заявили, что на службу не будут привлекать тех, кто проходит первичное обучение в вузах на очных или вечерних отделениях и состоит на воинском учете по месту жительства.

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23 сентября правительственный портал «Объясняем.рф» сообщил, что в рамках частичной мобилизации по решению комиссии могут призвать студентов, получающих образование на заочном отделении.