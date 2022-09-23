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В Бурятии отпустили вызванных по повесткам многодетных отцов

Глава Бурятии Цыденов: вызванных по повесткам многодетных отцов отпустили домой
В Бурятии ряд многодетных отцов получили повестки, несмотря на то что родители, имеющие четверых или более несовершеннолетних детей, не подлежат мобилизации. По словам Цыденова, после уточнения данных мужчин отпустили
Алексей Цыденов
Алексей Цыденов (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

В Бурятии 70 многодетных отцов, которых призвали в рамках частичной мобилизации, отпустили домой после уточнения данных, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Цыденов.

Он напомнил, что те, у кого есть четверо или более несовершеннолетних детей, не подлежат военной службе.

«Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части», — написал Цыденов.

По словам губернатора, «на республиканской призывной комиссии обратили внимание ответственных лиц на более внимательное оформление повесток». Тем многодетным отцам, которых призвали, он посоветовал сообщить об этом представителям военкомата, показав на пункте сбора подтверждающие документы.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, власти намерены призвать из запаса 300 тыс. человек.

Как пояснили в Минобороны, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Не подлежат мобилизации забронированные граждане, в том числе работники оборонных предприятий; признанные временно негодными по состоянию здоровья; занятие постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет, а также те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

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