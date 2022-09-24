В Саратове отменили решение призвать 59-летнего не воевавшего лейтенанта

В Саратовской области родственники 59-летнего старшего лейтенанта без боевого опыта сообщили, что мужчину призвали в рамках частичной мобилизации, хотя он не подходит под критерии отбора. Власти заявили, что решение отменено

Фото: Кошелев Илья / news.ru / Global Look Press

В Саратовской области отменили решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта запаса Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Там заявили, что военный комиссариат провел проверку, в результате которой выяснилось, что Ермолаев не соответствует критериям отбора в рамках частичной мобилизации.

Накануне телеграм-канал Mash разместил видеообращение местной жительницы Ольги Карповой, представившейся дочерью Ермолаева. Она сообщила, что ее отца мобилизовали, хотя он не участвовал в боевых действиях, а только был на трехмесячных сборах 40 лет назад (как сообщает канал, Ермолаев получил звание старшего лейтенанта после окончания военной кафедры). Мужчине позвонили и попросили прийти в военкомат, где вручили повестку.

После этого, пишет Mash, у Ермолаева изъяли телефон, выдали форму и отвезли в пункт сбора на базе местного военного училища. Когда родственники обратились в горячую линию Минобороны, им подтвердили, что мобилизация незаконна. Карпова сообщила, что семья также обращалась в прокуратуру Вольска.

После этого в пресс-службе саратовского губернатора заявили «РИА Новости», что ситуация изучается и передана в региональный военкомат.

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Согласно разъяснению Минобороны, частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Одним из основных факторов ведомство называет наличие боевого опыта у призываемых из запаса.

Случаи мобилизации граждан по ошибке признали власти некоторых других регионов. В частности, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что призывались многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Он назвал ситуацию недопустимой и пообещал, что «призванные ошибочно будут возвращены». О жалобах родственников не подлежащих мобилизации граждан сообщил и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Подобные случаи выявили в Бурятии, где, со слов главы региона Алексея Цыденова, после уточнения данных домой отпустили 70 многодетных отцов.