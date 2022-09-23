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Минобороны назвало освобожденных от мобилизации специалистов

Под мобилизацию не попадут часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ. Для этого у специалистов должно быть профильное образование, говорят в Минобороны
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Минобороны решило освободить от службы по мобилизации представителей некоторых профессий, чтобы обеспечить «работу отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы» России.

Призывать в рамках частичной мобилизации не будут:

  • специалистов в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры»;
  • сотрудников российских операторов связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
  • работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи»;
  • тех, кто работает в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

Основанием для освобождения от призыва станут списки, которые работодатели передадут в Генштаб. Речь идет о сотрудниках, получивших образование по соответствующим специальностям, подчеркивает Минобороны.

Шойгу рассказал, кого не будут призывать по мобилизации
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В правительстве заявили, что решение освободить специалистов «позволит обеспечить стабильную и бесперебойную работу финансовой системы страны, а также важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей». Минцифры сообщило, что уточняет порядок действий компаний для оформления отсрочки сотрудников.

Накануне вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко направил письмо министру обороны Сергею Шойгу с предложениями по предоставлению отсрочек для лиц, работающих в высокотехнологических отраслях и секторах, обеспечивающих функционирование финансовой системы, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа. К таким были отнесены организации, обеспечивающие работу информационной инфраструктуры, операторы связи и ЦОДы, системообразующие СМИ и финансовые структуры, обеспечивающие работу платежной системы, инфраструктуры финрынка, управление ликвидностью банков.

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Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава государства и министр обороны Сергей Шойгу уточняли, что призывать будут только отслуживших в армии россиян с боевым опытом и востребованными военно-учетными специальностями (в их числе Минобороны называло стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей). В войсковые части направят рядовых и сержантов запаса в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Студентов вузов мобилизация не затронет, а срочники продолжат служить на территории России. По словам Шойгу, всего планируется призвать 300 тыс. резервистов.

10 главных вопросов о частичной мобилизации
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Призыв будет осуществляться в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».  Согласно ст. 17 закона, призыву не подлежат граждане с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления. Отсрочка по ст. 18 предоставляется:

  • не годным по здоровью,
  • тем, кто ухаживает за больными близкими родственниками или являются опекунами несовершеннолетних брата или сестры, если нет других людей, которые обязаны делать это;
  • гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также воспитывающим без матери одного и более детей того же возраста;
  • мужчинам, жены которых находятся не менее чем на 22-й неделе беременности и у которых есть дети в возрасте до 16 лет;
  • матерям-одиночкам с четырьмя и более детьми до восьми лет;
  • депутатам Госдумы и членам Совфеда.

Путин в указе установил три основания для увольнения с военной службы контрактников и призванных по мобилизации: по возрасту, по состоянию здоровья и в связи с вступлением в силу приговора о лишении свободы.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
мобилизация частичная мобилизация Минобороны
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